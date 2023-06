Boggio l’americano non salta un’estate al PalaConti: “Non dimenticherò mai gli anni al Valdimagra Volley”

Tiziano Boggio, classe ’87, pallavolista, insegnante e ricercatore, da tempo è di base negli Stati Uniti. Fra un anno, a Cincinnati, Ohio, dove lavora, conseguirà il dottorato il Lettere Classiche. Ma l’Atlantico di mezzo non ha mai fatto venire meno il suo legame con il Valdimagra Volley Group, tant’è che anche quest’estate è di casa al PalaConti di Santo Stefano Magra, dove di occupa dei bimbi del vivaio nel contesto di un camp che tocca anche altri sport e le materie scolastiche.

“Non dimenticherò mai gli anni trascorsi da opposto al Valdimagra Volley fra settore giovanile, Serie B e C con la Zephyr. Non è un caso se questa non è la prima estate che mi vede qui a insegnare”, spiega Boggio, che poi racconta la sua giornata americana. “Mattina dedicata alla palestra, pomeriggio consacrato alla tesi e al lavoro come ricercatore e insegnante, la sera di solito mi alleno con la squadra dell’ateneo con cui gioco”. Boggio, che vive in un appartamento vicino al campus, come detto è vicino al dottorato: “Dovrebbe mettermi nelle condizioni di poter scegliere dove andare a lavorare. Sarebbe bello trovare una destinazione che mi consenta di continuare a giocare e magari, perché no, allenare nella pallavolo”. E com’è il volley oltreoceano? “Come molto probabilmente un po’ in tutte le discipline, in Italia si dà un po’ più di peso alla tecnica individuale, negli Stati Uniti si lavora strenuamente anzitutto sul gioco di squadra”. Diversa anche la concezione dello studio: “Negli States, al college, gli studenti, fra ricerche, gruppi di lavoro e conferenze sono seguiti molto più da vicino e non a caso è pressoché impossibile finire fuori corso. Da noi direi che probabilmente lo studente è più lasciato alla propria responsabilità”.

