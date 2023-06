Chicco Evani ad Arcola per il Premio Perioli

Sarà Alberico “Chicco” Evani, dopo Beppe Bergomi nel 2021 e Marcello Lippi lo scorso anno, a ricevere il Premio Coriolano Perioli, istituito in memoria del presidente dello Spezia scudettato. Una lunga militanza in Serie A con Milan e Sampdoria, vice campione del mondo a Usa ’94, allenatore di più rappresentative giovanili azzurre, nel 2022, membro dello staff di Roberto Mancini, è diventato campione d’Europa.

L’appuntamento con Evani, che sarà intervistato da Gianluca Tinfena e Armando Napoletano, è per lunedì 10 luglio alle 21, come sempre al Parco di Via Valentini al Ponte di Arcola. Evento organizzato dal Comune con il contributo di Fondazione Carispezia. Per informazioni: 3349324595.

