Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia: nuove soluzioni per lo sviluppo turistico e urbano della Liguria

Una platea attenta e numerosa ha partecipato all’incontro legato allo sviluppo degli strumenti del PNRR nell’ambito del turismo e della rigenerazione urbana, che si è tenuto ieri nella cornice di Villa Marigola a Lerici. Organizzato da Crédit Agricole Italia e Fondazione Carispezia, con la collaborazione di Sinloc – società di consulenza operante in Italia e in Europa, che promuove lo sviluppo locale sostenibile attraverso la realizzazione di infrastrutture – e l’investment bank Banca Finint, che insieme si sono aggiudicate una gara Bei per la gestione di due fondi Pnrr. L’incontro dal titolo “Lo Sviluppo turistico e urbano della Liguria: i nuovi strumenti del PNRR” è stata un’importante occasione di confronto con istituzioni, partner locali e aziende del settore per analizzare le migliori strategie di valorizzazione del territorio. I nuovi strumenti sono il Fondo per il Turismo Sostenibile, incluso nel Fondo “Ripresa e Resilienza Italia”, che ha l’obiettivo di promuovere e favorire un’offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi, ed il Fondo per i Piani Urbani integrati, che mira a rafforzare i Piani delle 14 Città Metropolitane, sostenendo progetti volti a valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica. Le opportunità e le sfide del PNRR in Liguria, lo sviluppo di un’economia del turismo sul territorio e la necessità di una riqualificazione dei territori urbani, in un contesto in cui pubblico e privato insieme lavorano verso una maggiore sostenibilità ambientale ed inclusione sociale. Sono queste le principali evidenze emerse durante il Convegno, che ha potuto contare anche sugli interventi dell’Assessore Regionale ai Lavori pubblici e Protezione civile Giacomo Raul Giampedrone, del Direttore Generale di Confindustria La Spezia Paolo Faconti, oltre a quelli di Banca e Fondazione.

