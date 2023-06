Crochet anche per lui. Antonietta Tucillo rivoluziona la moda prêt-à-porter

Si è concluso con grande successo l’evento ‘II° Fashion Day – Note di moda’ tenutosi nei giorni scorsi all’Opificio Calibratura in Area Vaccari. La sfilata, con il patrocinio di Regione Liguria, ha messo ancora una volta in luce le doti creative della stilista e fashion designer Antonietta Tuccillo, artista santostefanese pluripremiata.

Tuccillo nel corso dell’evento ha mostrato alla numerosa platea i suoi abiti decisamente innovativi e originali, dove, ancora una volta, ha dominato incontrastata la sua passione per il crochet, antica arte reinterpretata dalla stilista in chiave moderna. Novità assoluta emersa nel corso del pomeriggio, è stata inoltre la proposta di una linea maschile in crochet: camicie e pantaloni eseguito all’uncinetto e nei colori più svariati. A sfilare infatti, non solo ragazze, bambine e giovani donne, ma anche uomini, primo fra tutti il modello di fama internazionale Mark Taibi.

