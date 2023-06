In attesa di Alvini, occhi su due suoi ex: Kouan e Santoro due occasioni dal Perugia

In attesa dell’ufficialità del nuovo tecnico, lo Spezia esplora il mercato, a poche ore dall’inizio ufficiale della sessione estiva. Le Aquile avranno parecchio da fare in questa torrida estate, quella della ricostruzione dopo la retrocessione, e in vista di un campionato ostico come la prossima Serie B ecco che la dirigenza potrebbe puntare elementi che conoscono la cadetteria, magari puntellando la rosa con giocatori già allenati in passato da Massimiliano Alvini. Tra questi c’è anche Simone Santoro, centrocampista appena retrocesso in Serie C con il Perugia ma tra gli elementi migliori degli umbri. Premiato proprio pochi giorni fa come miglior giocatore della stagione dai tifosi, Santoro è un centrocampista che ha molto mercato in Serie B e che è seguito anche dallo Spezia. Classe ’99, è con Alvini in panchina che si afferma a Perugia, diventando elemento cardine della squadra, diventandone leader nel campionato seguente (quello appena concluso), senza però riuscire ad evitare la retrocessione. Tra i giocatori con più mercato della rosa, il suo nome è finito nella lista dei cedibili da cui il Perugia spera di costruirsi un buon gruzzoletto.

Ma Santoro non è l’unico elemento che lo Spezia osserva più o meno da vicino, perché sempre dal Perugia la società potrebbe prelevare Christian Kouan, anch’esso centrocampista e anch’esso classe ’99. Autore del ‘famoso’ gol contro il Benevento dell’ultima giornata dello scorso campionato, Kouan è finito nella lista partenti del Perugia, che ha bisogno di cedere per rimpolpare il bilancio. In vacanza in Spagna, tornerà in Italia nei prossimi giorni e proverà a fare chiarezza sul suo futuro. Impossibile pensare ad una sua permanenza in Umbria: il suo futuro è ancora in Serie B, e chissà che la sua strada non possa incrociare ancora Massimiliano Alvini, questa volta allo Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com