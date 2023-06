“Io bevo Ue! I vitigni liguri in Europa!”, il centro Europe direct della Provincia e Ais insieme per valorizzare i vitigni tipici d’esportazione

In occasione di Liguria da bere, il centro Europe direct della Provincia della Spezia, in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier Liguria, ha promosso un incontro accompagnato da degustazione vini dal titolo “Io bevo Ue! I vitigni liguri in Europa!”, per far conoscere alcuni vitigni tipici liguri che si sono andati a sviluppare anche fuori regione fino in Europa. L’obiettivo è quello di scoprire alcune espressioni di vitigni liguri fuori dai nostri confini può, come ogni viaggio, aiutarci a capire meglio da dove veniamo.

Ha commentato il presidente della Provincia Pierluigi Peracchini : “la valorizzazione delle nostre produzioni, anche nell’abito europeo, è un’occasione per sostenere le attività economiche, ma anche di fare promozione turistica e del territorio”.

