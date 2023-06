La dirigenza ha scelto, ma serve altro tempo: Alvini non ha ancora rescisso dalla Cremonese

Lo stallo continua. La Cremonese resta in attesa dello Spezia e continua ad attendere i primi contatti per risolvere l’accordo con Massimiliano Alvini, ancora legato ai grigiorossi da un anno di contratto dopo il biennale firmato lo scorso luglio. È lui il prescelto dell’area tecnica dello Spezia, che da ormai una settimana ha virato sull’ex allenatore di Reggiana e Perugia, che ha convinto sin dal primo colloquio e che incarna alla perfezione le caratteristiche ricercate dalla dirigenza spezzina. Manca, però, ancora l’ultimo e decisivo ok dalla proprietà, che si pensava potesse arrivare negli scorsi giorni, probabilmente già ieri, ma che ancora non è arrivato.

Eduardo Macìa ha scelto Alvini e lo ha fatto da diversi giorni, ma c’è ancora bisogno di tempo per chiudere l’operazione. Trovare un accordo di risoluzione tra il tecnico e la Cremonese sarà solo una formalità, vista la volontà dei grigiorossi di ‘liberarsi’ del contratto dell’allenatore, ma fino a questa mattina il telefono del direttore sportivo della Cremo Simone Giacchetta non ha squillato e i giorni continuano a scorrere. Difficile a questo punto pensare ad una ufficialità entro il week-end, più probabile che il nuovo tecnico verrà annunciato ad inizio della prossima settimana, con conseguente presentazione e inizio della stagione.

