La mancata maturità di Angela, un’autenica batosta

Dietro alle finestre bagnate di pioggia i maturandi dell’anno scolastico 2022-2023 stanno sostenendo il colloquio orale dell’esame di Stato. Da storia ad arte a lingua straniera, da scienze a fisica a ginnastica. Le domande sulle materie toccate dalla tesina sono esaurite, la discussione degli scritti anche. Una stretta di mano e via, è andata. L’esame è passato. Adesso li aspettano giù gli amici e i compagni di classe per festeggiare la celebrazione del rito di passaggio, la bottiglia di spumante e i fiori. Da domani si corre in spiaggia e si pensa a organizzare il viaggio della Maturità o l’anno sabbatico, spensierati come si dovrebbe essere a 19 anni, con la sola domanda su quale strada intraprendere.

Tra di loro manca un nome e un corpo. Angela (nome di fantasia) non c’è e da due anni e mezzo a questa parte la sua vita non è affatto spensierata. Non è come dovrebbe essere. La ricerca della perfezione assoluta sui banchi di scuola e fuori l’ha portata a pretendere il massimo da sé, a misurare il cibo, a vomitare fino a 25 volte al giorno per raggiungere un ideale integralista che la autodistrugge e divora. Mentre i suoi compagni festeggiano, Angela è in un baratro di sofferenza e non-vita da cui cerca, ogni giorno, non da sola, di uscire. Ma non è facile, specialmente se dopo quattro anni e mezzo di studio non sei ammessa alla maturità.

» leggi tutto su www.levantenews.it