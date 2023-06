La nuova produzione degli Scarti “Stai zitta!” debutta a Castiglioncello

E’ targata SCARTI Centro di Produzione Teatrale di Innovazione, la nuova produzione Stai Zitta! dal libro di Michela Murgia che vede in scena Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque. Lo spettacolo debutterà in prima nazionale sabato 8 luglio alle ore 22 al Castello Pasquini di Castiglioncello, nell’ambito dello storico Inequilibrio Festival

“SCARTI Centro di Produzione teatrale di Innovazione, mio nuovo co-produttore, ha accolto da subito, entusiasta, il progetto – spiega nelle note allo spettacolo l’autrice e interprete Antonella Questa – al quale si è aggiunta anche Armunia Teatro – mia casa artistica dal 2017 – oltre al Teatro Carcano, sempre attento ai temi trattati da Murgia”.

Lo spettacolo, che a seguito della prima di Castiglioncello partirà in tournée nelle più grandi città italiane – e sarà in scena anche a Sarzana – è tratto dal libro di Michela Murgia, che scrive: “I tentativi di ammutolimento di una donna verificatisi sui media italiani negli ultimi anni sono numerosi … la pratica dello “Stai zitta” non è solo maleducata, ma soprattutto sessista perché unilaterale … Che cosa c’è dietro questa frase? … Per quale motivo tutti coloro che la ascoltano pensano si tratti di una reazione normale nella dialettica con persone di sesso femminile?

Antonella Questa, Valentina Melis e Teresa Cinque hanno sempre avuto qualche difficoltà a stare zitte e lo dimostrano in questi anni i loro tanti spettacoli, video e libri, che affrontano, con ironia e intelligenza, tematiche sociali e anche femministe. Inevitabile quindi si incontrassero un giorno per dare vita a uno spettacolo comico e dissacrante su quanto la discriminazione di genere passi spesso proprio dal linguaggio.

