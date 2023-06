L’agente di Luca Moro annuncia: “Trattativa in corso, può arrivare allo Spezia”

Il primo colpo dello Spezia in Serie B potrebbe essere Luca Moro. Ad annunciarlo è direttamente l’agente dell’attaccante del Sassuolo, Beppe Riso, che ai microfoni di Sky racconta della trattativa in corso tra le Aquile e i neroverdi, che hanno riaccolto l’attaccante dopo il prestito dello scorso anno a Frosinone. Classe 2001, Moro arriva dalla promozione in Serie A con i ciociari, con cui ha messo a segno sei reti in campionato, nella sua prima, vera, stagione in Serie B, dove aveva esordito da minorenne. Acquistato dal Sassuolo dopo le valanghe di gol segnate in C con il disastrato Catania (ben ventuno), Moro è stato uno dei protagonisti della scorsa annata della squadra di Fabio Grosso, culminata con il ritorno in massima serie. Prima punta strutturata, dice di ispirarsi a Lewandowski, anche se in qualche occasione ha giocato sulle fasce d’attacco. Forte fisicamente, dal buon fiuto per il gol, potrebbe arrivare allo Spezia in prestito secco. A poche ore dall’inizio del mercato un sussulto: il primo acquisto dello Spezia potrebbe essere il ventiduenne Moro.

