Lo yoga invade Viale Pozzoli e il ricavato va alla Pubblica assistenza Croce bianca

Un successo l’evento promosso nei giorni scorsi dal Centro Yoga & Wellness di Viale Pozzoli a Santo Stefano Magra in occasione della Giornata mondiale dello yoga. Oltre cinquanta i partecipanti, guidati dal maestro Ignazio Accardi, considerato in ambiente Yoga una delle massime espressioni di insegnamento a livello internazionale. L’intero ricavato della manifestazione è stato devoluto alla Pubblica assistenza Croce bianca di Santo Stefano Magra, presente in Viale Pozzoli con i militi Vanna Monti e Mario Rosa. L’evento era patrocinato da Regione Liguria, Presidenza del Consiglio regionale, Provincia della Spezia e Comune di Santo Stefano. Coloro che vorranno avvicinarsi allo yoga con il Maestro Ignazio Accardi, possono contattare il numero 328.4931226.

