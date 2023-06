L’ultimo saluto ad Alessandro Simonelli: “Solo continuando a parlare di te potremo lenire il dolore e colmare l’assenza”

Un lungo applauso, il rombo di moto e jeep e la sirena di un’ambulanza hanno accompagnato l’uscita del feretro di Alessandro Simonelli dal centro sportivo di Castelnuovo Magra, dove oggi tutta la comunità si è riunita per dare l’ultimo, straziante, saluto al ventenne mancato prematuramente meno di una settimana fa dopo un incidente in moto sulla statale del Cerreto. Rumori che si sono mescolati al dolore e al profondo cordoglio dei famigliari, dei tanti coetanei costretti ad affrontare una prova difficilissima, degli ex compagni e docenti del Parentucelli, e delle molte persone (compresi i sindaci di Castelnuovo, Luni e Sarzana) che con la loro presenza hanno espresso solidarietà e vicinanza agli affetti più cari del ragazzo. “Siamo vicini con tutto il nostro bene ai genitori Alberto e Barbara e ai fratelli Luca e Federico – ha detto nell’omelia Don Andrea Santini – questo è un momento non semplice e questa celebrazione è difficile per tutti. Il bene che Alessandro ha saputo trasmettere – ha proseguito – è rappresentato dalle tante persone che ci sono qui oggi alle quali rivolgo l’invito a ricordarlo sempre ripensando a tutto ciò che ha saputo dare loro”. Parroco che anche tramite i ricordi della madre ha delineato la figura di “un ragazzo positivo, che aveva obiettivi che portava avanti senza mai arrendersi” e “passioni che l’hanno fatto conoscere e apprezzare”. Mondi come quello delle rievocazioni storiche sulla Seconda Guerra Mondiale (che lo aveva portato anche ad avere un ruolo da comparsa nella mini serie “Mountainmen – Linea Gotica 1945) così come quelli delle jeep e delle moto. Ma in luogo solitamente dedicato allo sport e all’aggregazione la presenza più significativa è stata ovviamente quella dei tanti giovani e degli amici che con lui hanno condiviso sogni, passioni, svago e speranze mentre oggi gli sono stati accanto nell’addio più difficile e inatteso. Ragazzi ai quali ha rivolto un’appello denso d’amore il padre: “Abbiamo chiesto ai tuoi amici di starci vicino – ha scritto in una breve lettera rivolta al figlio – di passare a trovarci e di continuare a parlarci di te perché solo parlando leniremo il dolore e colmeremo l’assenza. Avevamo ancora tanti progetti, il tempo insieme è stato poco ma il tuo sorriso ci accompagnerà per sempre”.

