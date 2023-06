Opere in mostra al Cruise Terminal, l’arte spezzina e la cultura italiana accolgono i crocieristi

È una mostra d’arte poliedrica quella inaugurata questa mattina al Cruise Terminal di Largo Fiorillo. La rassegna ospita opere di artisti spezzini che hanno l’intento di creare un percorso culturale ed esperienziale sia per gli abitanti della provincia sia per i croceristi di passaggio che scelgono di rimanere e conoscere il territorio. All’inaugurazione erano presenti, oltre gli artisti coinvolti nel progetto, anche il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini che ha affermato: “Grazie a questa mostra possiamo far capire al mondo un altro pezzo d’Italia, una parte di cultura. Chi nasce in una città di mare è portato a essere collegato con il mondo. Noi lo possiamo testimoniare con questa galleria d’arte, con quello che oggi è stato creato, attraverso la varietà delle opere e dei nostri artisti. Spezia è sempre più una porta sul mondo”.

Le opere si suddividono in cinque sezioni e sono tutte figlie di una scelta ecosostenibile, sia nell’uso dei materiali usati dagli artisti, sia nei messaggi che gli artefatti veicolano.

La mostra è stata resa possibili grazie alla disponibilità della società Spezia e Carrara Cruise Terminal, che si era già distinta nell’adibire lo spazio per convegni di carattere economico.

“L’esposizione – ha aggiunto il direttore generale di Scct, Daniele Ciulli – dimostra l’attaccamento alla propria patria degli artisti, che ringrazio, e consente di seguire negli anni la trasformazione del territorio e riscopire oggetti unici e particolari che parlano del nostro Paese”.

La galleria si apre con una prima parte dedicata interamente ai gadget, cimeli e souvenir del campionato del mondo di calcio “Italia ’90”. Tra stendardi e mascotte ricoperti da un velo di sana nostalgia, si continua per qualche metro fino ad arrivare alle opere di falegnameria proposte dai 23 artisti spezzini di Liguria Vintage, che hanno ricreato delle opere in forma d’arredi d’interni recuperando materiale di scarto con un pensiero verso l’ambiente.

Continuando, nella parete centrale, sono affissi i dipinti “in rivisitazione” di sei pittori e tre artisti, proposti dalla galleria d’arte contemporanea di Riomaggiore Schiaccheart, che raffigurano volti femminili in un gioco di colori. Nella penultima sezione si possono osservare i simpatici “pesci ironici” sui modi di dire spezzini di Maria Teresa Del Duca rappresentati su legno e, infine, i tre manifesti rappresentativi delle copertine mai pubblicate di “The Spezziner” dell’associazione culturale Progetto Rivista, una delle quali, firmata da Gloria Giuliano, scelta come manifesto del Palio del Golfo 2023.

