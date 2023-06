Piano di bacino, il Pd: “Nessuna marcia indietro: giunta impassibile alle osservazioni e alle richieste di Comuni, Università e Associazioni”

Liguria. “Nessun passo indietro o ripensamento da parte della Regione sul nuovo regolamento del Piano di Bacino e sulla costruzione in aree inondabili: la Giunta va avanti per la sua strada e rimane impassibile alle osservazioni di Comuni, Università e associazioni. L’approvazione del nuovo regolamento rimandata di una settimana è stata solo una messa in scena per perdere tempo, visto che tutte le richieste arrivate dal territorio e le osservazioni sollevate dall’Università che sottolineavano il rischio di costruire in zone dove l’acqua potrebbe arrivare a 70 centimetri viaggiando a 1 metro al secondo, una velocità sufficiente a trascinare cose e persone, non sono state ascoltate”.

Lo dichiarano il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente della commissione ambiente Davide Natale e il capogruppo del Partito democratico Luca Garibaldi.

» leggi tutto su www.ivg.it