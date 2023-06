Rinviato l’incontro su “Famiglia e tradizione”, non si farà in sala consiliare

Il discusso incontro “La famiglia e la tradizione” inizialmente previsto per domenica 2 luglio a Sarzana è stato rinviato a data da destinarsi (probabilmente dopo l’estate) e sicuramente non si terrà in una sede istituzionale come la sala consiliare di Palazzo Roderio come inizialmente previsto. L’iniziativa organizzata dall’associazione “Canto Novo – democrazia futurista” aveva infatti creato un certo imbarazzo all’amministrazione visti i contenuti del post Facebook che l’accompagnava segnalati in primis da un lettore di CdS e stigmatizzati poi da associazioni, partiti di centrosinistra e consiglieri comunali, in particolare per le visioni sulla “famiglia tradizionale”.

“Abbiamo sentito gli organizzatori – spiega l’assessore alla cultura Giorgio Borrini – che ci hanno anticipato di voler spostare data e luogo dell’iniziativa. Sia chiaro: ogni manifestazione culturale merita spazio e a Sarzana lo avrà, anche quella più lontana dal proprio pensiero. In questo caso però – sottolinea – è stata presentata agli uffici come iniziativa squisitamente culturale, a differenza della divulgazione esterna che ne è seguita e incompatibile con la sede richiesta”.

