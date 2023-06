Salvatore apre le porte dello Spezia a Pio: così gli Esposito possono raddoppiare

Terminato l’Europeo Under 21, Salvatore Esposito si gode qualche giorno di vacanze prima di fare ritorno allo Spezia, dove il club lo attende per ribadire la propria volontà di trattenerlo in Liguria e disegnargli un progetto tecnico attorno, rendendolo sempre più centrale per il presente della squadra bianca. E la permanenza di Esposito allo Spezia sembra essere confermata anche dalle ultime indiscrezioni che riguardano il mercato e che si incrociano proprio con la famiglia Esposito.

Le Aquile sarebbero infatti interessate a Francesco Pio, il più piccolo dei fratelli Esposito. Classe 2005 e stellina dell’Inter, Pio è pronto al salto tra i pro e i nerazzurri, che prima devono rinnovargli il contratto in scadenza nel 2024, starebbero pensando ad un percorso alla Fabbian, lo scorso anno più che brillante a Reggio Calabria. Il prestito in B è un’opzione e qui entra in scena il fratello di Pio, Salvatore, che avrebbe speso buone parole con il fratellino, invitandolo a caldeggiare l’opzione Spezia e poter sfruttare il fratello-chioccia in Liguria, pronto ad aiutarlo ad inserirsi e mettere minuti ed esperienza nelle gambe. Il ponte di Salvatore è inoltre un segnale importante per le Aquile: invitando il fratello in maglia bianca, il centrocampista sembra convinto di proseguire la sua avventura allo Spezia, che ha tutta la voglia di trattenerlo e renderlo uno dei leader della squadra pronta a giocare un ruolo da protagonista in Serie B.

