Savona, la prossima settimana apre il parcheggio di Parco Doria. E alle Fornaci: “Mancano posti auto”

Savona. Aprirà i prossimi giorni il parcheggio di Parco Doria, in via Braja. In questi giorni è stato fatto il collaudo e gli uffici hanno dato parere favorevole. Ci saranno oltre 20 posti auto.

Non si placa la polemica per i posti auto alle Fornaci, dopo il restyling dell’Aurelia, che ha comportato l’eliminazione di 90 parcheggi. “In questa zona ci sono tanti palazzi, e quindi tante auto, ma non abbiamo parcheggi e non sappiamo più dove metterle. Inoltre, ora nel varco tra le scuole elementari di corso Vittorio Veneto e il centro Olos hanno deciso di togliere dei parcheggi per fare un passaggio pedonale”, dice un residente di via Francesco Cilea.

