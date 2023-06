Sporting Club Quinto, per il settore giovanile c’è Alexandar Patchaliev

Genova. Il settore giovanile dello Sporting Club Quinto si rinforza con un innesto nei quadri tecnici: arriva infatti in biancorosso Alexandar Patchaliev, una lunga carriera alla guida delle formazioni giovanili del Savona e poi tecnico della prima squadra dell’Arenzano.

“Siamo molto contenti perché parliamo di un innesto importante nei quadri tecnici della società – commenta il vicepresidente Fabrizio Brondi – e per questo diamo il benvenuto ad Alex. Siamo sicuri farà un buon lavoro, con i ragazzi sicuramente, ma anche con la società, i colleghi e chiunque sia elemento fondamentale per la crescita dei giovani biancorossi. Crediamo sia uno step importante di crescita che abbiamo sfruttato appena si è presentata l’opportunità. Con Francesco, Lorenzo e Luca siamo rimasti ben impressionati dalla voglia che ha Alex nel ripartire dai più giovani dove in passato ha inciso notevolmente nel creare giocatori con un buonissimo bagaglio tecnico che poi hanno trovato spazio nelle prime squadre”.

