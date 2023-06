The Ocean Race con le Frecce Tricolori e la Vespucci. E con l’intelligenza artificiale rinasce Cristoforo Colombo

Liguria. Dallo show nell’Ocean Live Park con “parà” e regata costiera, alla partenza dell’Amerigo Vespucci per il giro del mondo. Le Frecce Tricolori, l’apertura straordinaria dei Rolli e l’arrivo della Ryder Cup.

Sarà un sabato 1 luglio di festa internazionale a Genova grazie al Grand Finale di The Ocean Race, con un intenso programma di eventi dalla mattina fino a tarda sera. Ad aprire la giornata, nell’Ocean Live Park del Waterfront di Levante, lo spettacolare lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano (dalle 10.21 alle 10.28) con il Tricolore e la Bandiera di The Ocean Race Genova The Grand Finale.

