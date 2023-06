Yepp Albenga riceve 30mila euro dal progetto Agorà: ecco tutte le novità

Albenga. Lo YEPP di Albenga vincitore, nel ponente savonese, dell’avviso pubblico “Centri giovani di nuovo al via!” nell’ambito del progetto “Giovani della Liguria… Restart!” grazie al progetto “Agorà”.

Afferma Camilla Vio Consigliere delegato alle politiche giovanili: “Questo importante risultato è frutto della scelta vincente, che avevamo fatto già durante l’Amministrazione Cangiano, di dare allo YEPP maggiore responsabilità per la gestione del Centro Giovani. In questi anni sono stati portati avanti molti progetti e iniziative che hanno dato opportunità ai ragazzi rafforzando, inoltre, uno degli aspetti nei quali crediamo di più: offrendo le giuste occasioni i giovani si impegnano e dimostrano capacità e sensibilità che magari non ci aspettiamo e che si devono valorizzare. Dall’inclusione, alle tematiche ambientali e sociali e molto altro, il Centro Giovani di Albenga fa molto per i ragazzi e per la nostra città, spesso in silenzio e lontano dai riflettori, ma ottenendo risultati che ci riempiono di orgoglio”.

