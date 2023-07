Alassio, chiusura Carrefour in orario notturno. Il sindaco Melgrati: “Pronta l’ordinanza”

Alassio. E’ stata avviata la procedura amministrativa per la chiusura del Carrefour di Alassio di via G. Bosco dalle ore 22 alle 6 del mattino successivo. Lo ha annunciato il sindaco Marco Melgrati a seguito di numerosi assembramenti di giovani in orario notturno, specie nei fine settimana, nei quali non sono mancate risse e altri episodi dannosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, compresi anche alcuni furti.

Il primo cittadino alassino ha avuto un primo confronto con il direttore del Carrefour in merito alla richiesta avanzata dall’amministrazione alassina: “Auspico che si possa trovare una soluzione per garantire una estate tranquilla e sicura” ha detto Melgrati, che è pronto a varare una specifica ordinanza nel caso non si arrivasse alla chiusura sollecitata per arginare fenomeni di illegalità e disturbo della quiete pubblica.

