Autostrade liguri bloccate, disagi per i cittadini e aumenti dei pedaggi, la lettera del senatore Pd Lorenzo Basso

Autostrade liguri bloccate, disagi per i cittadini e aumenti dei pedaggi. Questa è l’ennesima giornata di caos che gli automobilisti liguri stanno vivendo oggi, 1 luglio.

Le autostrade A10, A12 e A26 sono state tutte colpite da problemi che hanno causato ingenti disagi ai pendolari e ai turisti che si trovano a transitare nella regione.

Ormai una giornata di totale disagio nelle autostrade liguri non fa più notizia se non fosse che, nel (quasi) silenzio generale, proprio oggi 1 luglio è scattato un altro aumento dei pedaggi. Il 15 febbraio scorso, avevo presentato un emendamento nell’Aula del Senato per bloccare almeno l’aumento dei pedaggi sui nodi genovesi e savonesi, ma il governo l’aveva respinto, promettendo che sarebbe intervenuto diversamente. Vane promesse. Nulla è stato fatto e oggi gli automobilisti, in coda, si trovano anche di fronte ad un aumento dei pedaggi, in questo clima di caos e di disagio per cittadini e turisti.

