Calcio/ Lavagnese, i ringraziamenti di fine stagione

La U.S.D. Lavagnese 1919, con in testa il suo presidente Stefano Compagnoni assieme a tutte le altre componenti che formano il sodalizio, tiene a ringraziare per la stagione sportiva 2022/2023 giunta ai titoli di coda tutti i suoi partners commerciali, il Main Sponsor, gli sponsor di maglia, i Platinum Sponsor, i Gold Sponsor e tutti i Silver Sponsor e gli Official Supplier.

Grazie per aver sostenuto il progetto bianconero e aver permesso alla società di portare a termine una stagione vincente che ha visto la Prima Squadra sui rettangoli di gioco, tra Coppa Italia, Regular-season e Play-off nazionali, in 43 incontri totali centrando l’obbiettivo di risalire in Serie D dopo un solo anno in Eccellenza.

