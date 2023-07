Campionamenti di Goletta Verde in Liguria: il 35% risulta fortemente inquinato

Sono stati presentati a bordo di Goletta Verde, ormeggiata al Porto Antico di Genova, i risultati delle analisi microbiologiche eseguite lungo le coste della Liguria. Ne hanno parlato questa mattina Santo Grammatico, presidente Legambiente Liguria, Katiuscia Eroe, portavoce Goletta Verde, Davide D’Arena, coordinatore monitoraggio acque di balneazione ARPAL e Maurizio Arcidiacono, responsabile CONOU Coordinamento Area Nord-Ovest.

Sono 17 i punti monitorati nelle province di Imperia, Savona e Genova. Nella Provincia della Spezia i campionamenti saranno eseguiti la settimana prossima; nelle scorse settimane, infatti, il maltempo non ha permesso di effettuare i prelievi. Inoltre, le autorità competenti hanno dovuto predisporre alcuni divieti di balneazione, sempre a seguito del maltempo, che ad oggi sembrano essere rientrati. Per questi motivi Legambiente ha preferito posticipare i campionamenti lungo tutta la provincia, in modo da poter restituire un giudizio oggettivo sullo stato delle foci in quella porzione del territorio.

