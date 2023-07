Chiavari: sopralluogo dell’assessore a Sant’Andrea di Rovereto

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Interventi a Sant’Andrea di Rovereto. Sopralluogo dell’assessore Garibaldi, dei tecnici comunali e della Polizia Locale insieme ai responsabili dei lavori di Italgas e Open Fiber.

“Abbiamo richiesto un nuovo incontro per verificare l’andamento dei cantieri relativi alla sostituzione della linea del gas e quelli riguardanti la posa della fibra ottica – dichiara l’assessore Paolo Garibaldi – Italgas sta terminando gli ultimi due allacci alla linea. Il prossimo step prevederà la sospensione definitiva della vecchia rete, entro il mese di luglio, per poi passare al ripristino della pavimentazione stradale, dalla traversa di via Chiarella fino al confine con Zoagli. Sono in programma, a settembre, nuovi interventi di asfaltatura anche nelle zone interessate dal passaggio della fibra, non appena verranno terminati tutti i collegamenti necessari – conclude Garibaldi – Nel quartiere di Rovereto stanno terminando due importanti lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della linea gas e tutto il processo di cablaggio della fibra che ha interessato anche diverse zone del centro”.

