Chiusura notturna supermercati, Assoutenti appoggia il sindaco di Alassio: “Ora la carta di qualità del turista”

Sulla chiusura nelle ore notturne degli esercizi commerciali per la vendita di prodotti alimentari e alcolici, sull’onda del caso Carrefour di Alassio, è arrivata la presa di posizione di Assoutenti: “Da un frettoloso sondaggio si é evidenziata tra gli interpellati scarsa propensione della clientela tradizionale a fare acquisti di alimentari nel cuore della notte, sia per motivi di ordine pratico che di sicurezza personale”.

“Le motivazioni che il sindaco adduce per il provvedimento si rifanno alle sue responsabilità riguardo la gestione dell’ordine pubblico, per l’eventuale uso di alcolici atto ad alterare in senso assolutamente pericoloso il comportamento di persone in stato di ebbrezza. Certamente non é un provvedimento proibizionistico ma indicativo del livello di allarme che si é venuto a creare nelle notti della Riviera e non solo di quelle alassine”.

