Da lunedì a Genova scattano i nuovi divieti anti alcol: dalle 16 vietato il consumo nelle aree pubbliche, esclusi i dehors

Genova. Nuovi divieti in arrivo su tutto il territorio comunale per la vendita e il consumo di bevande alcoliche. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dal sindaco di Genova Marco Bucci, su proposta degli assessori alla Sicurezza Sergio Gambino e al Commercio Paola Bordilli. I nuovi divieti scatteranno a partire da lunedì 3 luglio e saranno validi fino al 30 settembre. Tra le premesse contenute nell’ordinanza, il compito dell’amministrazione di “assicurare una serena e civile convivenza nonché regolare il comportamento al fine di tutelare la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini, rimuovendo le cause che impediscono la fruizione degli spazi pubblici”. Inoltre, si rileva che in tutta Genova, come risulta dai numerosissimi esposti di cittadini, si verificano episodi causati, come emerge dai controlli della Polizia Locale, dall’abuso di bevande alcoliche in spazi aperti in orario diurno e notturno: proprio per prevenire e contrastare comportamenti che incidono negativamente sulla sicurezza urbana vengono adottati i nuovi divieti.

La prima novità, che interessa tutto il territorio comunale, è il divieto dalle 16 alle 8 del giorno successivo di consumo e detenzione finalizzata all’immediato consumo sul posto (contenitori privi della chiusura originaria) di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a chiunque, in area pubblica e aperta al pubblico a eccezione delle superfici di somministrazione autorizzate (dehors).

