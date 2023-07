Il trofeo della Ryder Cup di Golf sul palco centrale dell’Ocean Live park: nel week end prove gratuite di golf al Waterfront

Genova. La Ryder Cup sbarca all’Ocean Live Park. Questo pomeriggio il grande pubblico ha potuto vedere da vicino il più prestigioso trofeo del golf, un’autentica icona per tutti gli appassionati, ma in generale per tutti gli sportivi visto che la competizione è il terzo evento al mondo, subito dopo la finale del Mondiale di calcio e l’Olimpiade. Per la prima volta nel suo secolo di storia, la Ryder Cup si svolgerà proprio in Italia, a Roma: il Team Europe e il Team Usa, tra 90 giorni, si sfideranno via nella Ryder Cup, dal 29 settembre al 1° ottobre, sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, nella Capitale.

Nella giornata clou di The Ocean Race Genova The Grand Finale, nel pomeriggio delle premiazioni degli equipaggi, l’iconico trofeo è stato presentato al pubblico dal direttore generale del progetto Ryder Cup 2023 Gian Paolo Montali, sul palco con il sindaco di Genova Marco Bucci, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il ministro del Turismo Daniela Santanchè e la presidente dello Steering Committee di The Ocean Race Genova The Grand Finale Evelina Christillin.

