La cerimonia per la partenza dell’Amerigo Vespucci e il volo del paracadutisti con il vessillo dell’Ocean Race: a Genova è il giorno dei grandi eventi

Genova. E’ stato lo spettacolare volo dei Parà della Brigata Folgore ad aprire il ricco programma di un sabato da non perdere all’ Ocean Live Park del Waterfront di Levante. Dal cielo al mare, con il vessillo di di Genova The Grand Filale e un’enorme bandiera tricolore, per salutare l’uscita delle imbarcazioni per la WeBuild In-Port Race.

Questa mattina intorno alle 11 si è svolta anche la cerimonia per la partenza per il giro del mondo della nave scuola Amerigo Vespucci. Far partire oggi da Genova e dalla Liguria il Vespucci per il giro del mondo unisce la nostra storia e il nostro futuro. Posso citare una frase di Colombo, ‘il mare concederà ad ogni uomo nuove speranze come la notte porta i sogni’: spero che la Vespucci porti nuove speranze nei porti che toccherà e soprattutto porti la speranza di un’Italia nuova e migliore, più ricca e prospera che Genova e la Liguria vogliono simboleggiare. Buon vento alla Vespucci e a tutti gli uomini della Marina Militare”. ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti durante la cerimonia.

