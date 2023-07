L’Ambito Territoriale Sociale 28 si amplia: entrano Stella e Mioglia. Sprio: “Al lavoro per garantire i servizi necessari alla popolazione”

Albisola Superiore. Entra in vigore oggi l’ampliamento dell’Ambito Territoriale Sociale 28 precedentemente identificato come l’ambito delle Albisole; dopo l’ingresso del Comune di Pontinvrea avvenuto nella primavera dello scorso anno da oggi entrano a farne parte anche i Comuni di Stella e di Mioglia.

“La richiesta di questi due ulteriori Comuni – afferma l’assessore ai servizi sociali dl Albisola Superiore Calogero Sprio – era emersa da tempo ma sia il sindaco Maurizio Garbarini che il sottoscritto avevamo avuto un atteggiamento prudente per una serie di ragioni; in primis per accertarci di quali sarebbero potute essere le ricadute di un ulteriore restringimento del perimetro dell’ATS 30 in particolare per i cittadini di Urbe e Sassello; in secondo luogo andava affrontato l’aspetto relativo alla gestione dei costi previsti per l’erogazione dei servizi all’interno di un territorio sensibilmente più vasto ma anche l’aggravio di lavoro atteso per il Comune capofila che è Albisola Superiore”.

