A firma Mario Piana

Buongiorno, anche quest’anno giugno è passato e non è stato fatto alcun intervento di manutenzione sulla spiaggia di Trelo, dobbiamo tenerci la nostra sporcizia, la legna sotto la siepe, e poi si crea l’assessore al decoro, ma non c’è ne decoro né decenza in questo comune. Se Dio vuole potrebbe essere l’ultimo anno in cui ci troviamo in questa situazione. Mi auguro pertanto che il prossimo sindaco abbia un occhio anche per la nostra finora bistrattata S.Michele.

» leggi tutto su www.levantenews.it