Manifestanti sulla Via dell’Amore: “Vogliamo chiarezza”. Il sindaco Pecunia: “Confrontiamoci”

Un gruppo di cittadini aderenti alle Pro loco di Monterosso e Vernazza, all’associazione Uniti per Corniglia e del Consorzio turistico Cinque Terre questa mattina si sono ritrovati davanti all’apertura della Via dell’Amore che nella data di oggi ha riaperto su prenotazione anche per i turisti. Questa mattina alle 9 erano pochi i visitatori e dalla manifestazione spontanea hanno raccontato: “Non ci hanno fatto entrare, nonostante fossimo residenti. E’ arrivata anche la Polizia locale. Il nostro dissenso è forte, perché a più livelli è mancata la chiarezza. La Via dell’Amore dovrebbe essere reinserita nelle Cinque Terre Card e ciò non è ancora avvenuto”. La sindaca di Riomaggiore Fabrizia Pecunia era informata di quanto accaduto e ha dichiarato: “Sono rammaricata per la vicenda, perché da parte mia c’è la massima disponibilità a confrontarsi anche per dare modo a tutti i cittadini di quelle che sono le prospettive e le priorità per l’apertura della Via dell’Amore. Nel contesto della manifestazione la Polizia locale è intervenuta perché al tratto, senza un biglietto specifico non si può accedere. Ne sono stati riaperti 170 metri ed è importante ricordare, a tutti, che vi si accede solo su prenotazione e quella in atto in questo momento è una sperimentazione che dunque serve a capire come ragionare per il futuro. Noi non dimentichiamo i valori fondanti per la vivibilità delle Cinque Terre, a partire per i residenti”.

