Ocean Race, emozioni e folla per la partenza dell’Amerigo Vespucci e il saluto delle Frecce tricolori

Liguria.. Una cartolina da ricordare. Le immagini di Genova in festa con The Ocean Race hanno fatto il giro del mondo. Sono 204 i paesi raggiunti grazie alla produzione di Discovery e Eurosport, ma anche la Rai ha trasmesso in una lunga diretta la partenza dell’Amerigo Vespucci e le regata finali del giro del mondo a vela.

Ad aprire la giornata, nell’Ocean Live Park del nuovo Waterfront di Genova, lo spettacolare lancio dei paracadutisti della Brigata Folgore dell’Esercito Italiano che sono “atterrati” vicino alla nave Palinuro dopo aver mostrato in cielo il tricolore e la bandiera di “Genova The Grad Finale”. Poi l’uscita in mare delle barche della categoria VO65 con grande entusiasmo e applausi per tutti, in particolare per Team Genova, la barca che batte doppia bandiera, austriaca e italiana.

