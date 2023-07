Parte la manutenzione straordinaria del Viadotto Campertone

Partono i lavori di manutenzione del Viadotto Campertone sulla Litoranea, nel territorio comunale di Riomaggiore. Ad annunciarlo è la Provincia della Spezai il via è previsto per il 3 luglio. In una nota l’amministrazione provinciale precisa che: “Si tratta di un’opera indispensabile per la messa in sicurezza dell’infrastruttura che rientra tra quelle individuate dal Servizio tecnico dell’Ente che necessitano di una riqualificazione per garantirne la sicurezza. Questo programma prevede tre fasi ed avviene alla luce di un percorso tecnico sviluppato dalla Provincia della Spezia in oltre 2 anni di attività, in coordinamento e contatto con l’Amministrazione comunale di Riomaggiore”.

“Da lunedì 3 luglio le attività programmate richiederanno l’istituzione di un senso unico alternato per garantire un intervento che eviti la chiusura del ponte e maggiori disagi per i cittadini – si legge ancora nella nota -. Il traffico verrà quindi regolato da un impianto semaforico per la tratta stradale interessata dal cantiere. Si tratta di una delle più importanti attività di manutenzione della rete delle infrastrutture stradali della provincia della Spezia che, dopo la fase di analisi e progetto preliminare, ora passa alla fase esecutiva dello specifico intervento manutentivo straordinario. I lavori sono finanziati nell’ambito del Decreto Ministeriale 123/2020 e il finanziamento è stato suddiviso in tre lotti, annualità 2022, annualità 2023, annualità 2024. I lavori relativi al lotto I (annualità 2022) dovranno necessariamente essere terminati entro il 31/12/2023. Complessivamente l’investimento sarà 3.381.947,85 euro”.

