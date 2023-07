Portofino: incidente, coinvolta una trentenne trasferita al pronto di Lavagna

Incidente stradale motociclistico poco prima delle 21 in via Duca degli Abruzzi a Portofino. Una trentenne, politraumatizzata, giudicata in un primo momento in codice rosso poi derubricato in giallo, è stata trasportata dalla Croce Rossa di Santa Margherita Ligure al pronto soccorso di Lavagna.

Alle 21 circa a Sestri Levante, nelle gallerie, due persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale. Sono intervenute le ambulanze India e quella della Croce Rossa di Riva Trigoso. I pazienti sono stati trasferiti in codice giallo al pronto soccorso di Lavagna.

