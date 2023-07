Provoca un incidente a Valdellora e scappa: rintracciato dalla locale e positivo all’alcoltest

Un’utilitaria proveniente dalla Galleria Spallanzani e diretta verso Le Terrazze, giunta ad affrontare la prima curva a destra, priva di controllo, proseguiva per la tangente uscendo fuori dalla carreggiata e piombando contro un autocarro in sosta. L’episodio risale alle 20 di ieri. Stando a quanto si apprende dalla Polizia locale nel tentativo di recuperare la carreggiata, il conducente deviava tutto a sinistra ma, sempre senza controllo, sbatteva violentemente contro un’auto in sosta distruggendone lo spigolo anteriore sinistro e spingendola fuori dal parcheggio tanto da danneggiarne anche il lato destro. L’ignoto autista, sebbene avesse l’anteriore pressoché distrutto, dopo essersi disincagliato, ringranava la marcia avanti e si dava alla fuga. Il forte rumore degli urti e delle lamiere contorte attirava però l’attenzione di un testimone, che riusciva a rilevare la targa del pirata della strada.

Sul posto giungeva in breve la pattuglia serale della Polizia Locale, allertata dell’accaduto. Gli agenti, recuperato il numero di targa dal testimone, davano immediato inizio alle indagini per risalire al responsabile dell’accaduto che, dall’interrogazione della banca dati, risultava guidare un’auto intestata a persona deceduta da tre anni. Per la Locale, l’autore del fatto contava su questa circostanza per rimanere ignoto ma, grazie ad una serie di controlli incrociati dei dati contenuti negli archivi comunali e statali, dopo nemmeno quaranta minuti dall’accaduto, la Polizia Locale bussava alla sua abitazione nel quartiere del Favaro, rinvenendo nei pressi anche il veicolo danneggiato.

