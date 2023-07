Pubblica assistenza Porto Venere: “Siamo in emergenza, servono volontari”

La stagione estiva nelle località turistiche può essere molto impegnativa, anche per i soccorritori. Dalla Pubblica assistenza di Porto Venere ne sono coscienti e in questa fase servono tante mani per sostenere un servizio. E’ proprio di questi giorni l’appello divulgato, sulla pagina sociale della Pubblica assistenza Croce bianca di Porto Venere, con il fine di trovare nuove forze che possano scavallare il periodo ma a guardare anche più lontano.

Dall’associazione si parla di una vera e propria emergenza. Nella zona di Porto Venere, vista la grande affluenza di turisti. Le giornate tipo in riva all’aspra e suggestiva costa portovenerese sono scandite da tanti interventi: disavventure alla Grotta Byron, problemi sanitari di rilievo quali infarti e altre patologie, congestioni, incidenti stradali sulla Napoleonica. Situazioni dove la Pubblica assistenza c’è sempre, o almeno ci prova anche se costituire un equipaggio completo a volte rischia di diventare un’impresa.

