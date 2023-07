Rapallo: la fotografia di Stefano Podestà, “Vedo il mondo in bianco e nero”

Nato nel 1978, di Rapallo, laureato in Giurisprudenza, Stefano Podestà ha iniziato a coltivare la passione per la fotografia come autodidatta. I primissimi contatti con l’immagine fotografica risalgono ai tempi della pellicola, grazie ad una vecchia macchina di suo padre. Dopo una prima fase in cui si è dedicato prevalentemente alla paesaggistica ed alla ricerca del colore, da qualche tempo “vede il mondo in bianco e nero”, lo stile che maggiormente gli permette di parlare il “linguaggio fotografico”. Nel 2015 ha conseguito l’attestato di specializzazione in “Reportage e Ritratto” presso la “Visual Academy Genova Studio”. Nel 2019 ha vinto il concorso fotografico “Cartoline da Recco – Premio Emilio Razeto” e nel 2020 il concorso fotografico “I Love Camogli”. Fa parte del circolo fotografico Dietro a un Vetro di Rapallo.

Del 2014 le sue prime esposizioni: la personale “Colori ed emozioni percorrendo le terre di Liguria”, a Santa Margherita Ligure, e la collettiva “Rapallo in bianco e nero”, a Rapallo. Dopo la partecipazione, tra il 2015 e il 2016 a cinque esposizioni collettive – tra cui “Inchiostro di fuoco e tradizione – Memorial Dino Gnecco”a Rapallo, “Il mare”, Lega Navale Rapallo, “Tigullio dietro a un vetro”a Rapallo – quest’estate ritorna con una personale all’interno della mostra “Ombre&Colori”, visitabile al secondo piano di Villa Vicini, a Zoagli, fino alle 19 di domani sera, domenica 2 luglio.

