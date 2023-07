Incidente stradale nel tardo pomeriggio in via del Castello a Recco. Un sedicenne, politraumatizzato, è stato trasportato dai militi della Croce Verde locale al pronto soccorso del San Martino in codice giallo. Sul posto i carabinieri per stabilire la dinamica dell’incidente ed accertare cause e responsabilità.

» leggi tutto su www.levantenews.it