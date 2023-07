Regione, a fine luglio il nuovo bando da 4mln di euro per l’efficientamento energetico delle imprese

Liguria. Sarà attivo dal 21 al 27 luglio il bando regionale da 4 milioni di euro per la promozione dell’efficienza energetica delle micro, piccole e medie e imprese liguri. Ad annunciarlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, proponente della misura dell’azione 2.1.2 del PR FESR 2021-2027.

“Per contrastare il caro bollette e le pericolose derive ideologiche pseudoambientaliste, accompagniamo da tempo imprese ed enti pubblici verso una reale evoluzione energetica che combini interventi di riduzione dei consumi a soluzioni sostenibili ambientalmente, economicamente e socialmente – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Sull’onda di quanto fatto in passato, abbiamo approvato in giunta un nuovo bando da 4 milioni di euro per sostenere gli investimenti in efficientamento energetico delle micro, piccole e medie imprese liguri”.

