“Da molti anni la situazione delle sistemazioni esterne del complesso delle case popolari di Santo Stefano, Via Spadoni è in completo abbandono. I residenti da molti tempo chiedono un intervento pubblico. Vogliamo evidenziare che nonostante le ripetute richieste ad Arte di sistemare la zona ad oggi viviamo una situazione molto disagiata. Queste sono le richieste di molti abitanti della zona di cui il Sunia si fa interprete e portavoce”. Lo afferma il presidente provinciale del Sunia Cristiano Ruggia in una nota che prosegue:” In particolare la zona destinata a raccolta rifiuti e parcheggio, è sterrata e nella stagione estiva è molto polverosa mentre quando piove , come si vede dalla foto si trasforma in lago. Considerata anche l’età avanzata dei residenti, si chiede un intervento adeguato che gioverebbe anche al decoro urbano della zona”.

L’articolo Santo Stefano e case popolari, Ruggia: “Via Spadoni nel completo abbandono” proviene da Citta della Spezia.

