Testa e Nobili: “Servono pulizie in Via Fontana a Fossitermi”

“Forza Italia Berlusconi, dopo diverse segnalazioni da parte dei cittadini, chiede al sindaco Peracchini di porre l’attenzione per la Via Mario Fontana a Fossitermi che necessita di pulizia e sfalcio dell’erba”. Così in una nota Maria Grazia Testa provinciale seniores di Forza Italia e dalla coordinatrice del partito Dina Nobili che proseguono: “È molto importante che anche le vie della periferia vengono tenute in modo decoroso non solo per gli abitanti ma anche per i numerosi turisti che affollano la nostra città dal centro alle periferie”.

