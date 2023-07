Albenga, Distilo: “Servono più agenti in strada. L’amministrazione intervenga sui turni della municipale”

Albenga. “Servono più agenti in strada. L’amministrazione intervenga sui turni della municipale”. È questo, in sintesi, il pensiero del consigliere comunale di “Aria Nuova per Albenga” Diego Distilo.

“Il comando vigili di Albenga, – ha spiegato, – oggi gestito da un grande comandante Roberto Barbieri necessità di una modifica sostanziale dei turni degli agenti. I quasi 50 uomini in forza al comando di Albenga oggi più che mai, vista la disponibilità del Prefetto, che ringraziamo pubblicamente, e di tutte le forze dell’ordine, necessità di un cambio serio di organizzazione dei turni mettendo più agenti per strada e lasciando negli uffici il personale strettamente necessario”.

