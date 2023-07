Calcio, colpaccio Città di Savona: c’è l’ex Finale Luca Ferrara

Il Città di Savona cala il secondo asso in avanti. Oltre al bomber Gabriele Romano, che ha fatto le fortune dell’Albissole lo scorso anno, il club del presidente Benucci ha annuciato l’arrivo dell’esterno d’accatto finalese Luca Ferrara.

Classe 1993, nelle ultime due stagioni non ha giocato per alcuni problemi fisici ma è stato tra i protagonisti della recente epopea vincente del Finale di mister Pietro Buttu. Tra i protagonisti della vittoria dell’Eccellenza nella stagione 2015/16 ha poi disputato due stagioni in Serie D con i giallorossoblù.

