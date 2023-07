Cimitero di Carcare, il sindaco Mirri replica alla minoranza: “Bologna e la vecchia amministrazione unici responsabili delle condizioni attuali”

Carcare. Il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri replica all’attacco giunto oggi dal consigliere di minoranza Franco Bologna rispetto alle condizioni del cimitero comunale.

“Quattordici anni per ‘farsi carico delle istanze’ dei cittadini e ora in un mese si pretende dall’attuale maggioranza la risoluzione di tutti i problemi del Comune? – si domanda Mirri – Ci vuole un bel coraggio. Ma ancora più coraggio sapendo esattamente chi ne è responsabile. Responsabile dell’attuale condizione finanziaria, che non permette di spendere un solo euro, responsabile dell’allontanamento dall’interesse nel risolvere i problemi e nel ‘dare una mano’ da parte delle associazioni di volontariato che in questi anni si sono sentite ‘abbandonate’ dall’amministrazione precedente e responsabili, nonostante la bastonata presa alle recenti elezioni, di continue falsità ed omissioni nelle loro dichiarazioni”.

