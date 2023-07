Concerti, conferenze e teatro: luglio ricco di eventi a Laigueglia

Laigueglia. Ricchissimo il programma di attività culturali organizzato dalla Parrocchia San Matteo, in collaborazione con il Comune di Laigueglia, per il mese di luglio sotto il tradizionale titolo “Di voci e di accordo”; nel variegato palinsesto di eventi, come di consueto, è la musica a rappresentare la parte principale con 5 appuntamenti di alto livello distribuiti lungo tutto il mese ed accompagnati da conferenze e rappresentazioni teatrali.

Tutti gli eventi hanno sempre inizio alle 21.15 e si svolgono alternativamente nella Chiesa di San Matteo, nell’Oratorio di Santa Maria Maddalena o all’aperto nell’Auditorium delle Opere Parrocchiali (dietro alla chiesa), appena rinnovato strutturalmente ed esteticamente con un nuovo palco, capace di ospitare rappresentazioni di maggiori dimensioni e presenze in scena rispetto al passato.

