Custodi sociali: 450.000 euro a Coop a sostegno fragilità anziani

Dall’ufficio stampa della Regione Liguria

Proseguirà per tutta l’estate, fino a fine agosto, il progetto dei Custodi sociali, con interventi di comunità per l’invecchiamento attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani. Regione Liguria ha stanziato ulteriori 450mila euro a favore della Cooperativa sociale Agorà come capofila dell’associazione temporanea di scopo, impegnata fino ad oggi in queste attività, tra cui il call center regionale InformAnziani con il numero 800 593235, che risponde per tutto il territorio dalle 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno con funzioni di informazione e orientamento e un servizio di prossimità e monitoraggio degli anziani in caso di ondate di calore oltre ad azioni di prevenzione rispetto alle truffe per intercettare le situazioni di potenziale pericolo.

