Doppietta Fezzano alla prepalio di Cadimare

Doppietta Fezzano nella prepalio odierna, disputatasi nelle acque di Cadimare. La borgata fezzanese ha avuto la meglio nel maschile (a completare il podio Canaletto e Venere Azzurra, padroni di casa quarti) e nel femminile (seconda Fossamastra, terza piazza per Le Grazie); nella categoria junior vittoria del San Terenzo davanti a Muggiano e La Spezia centro, squalifica per Cadimare per peso correttore timoniere non conforme. Combinata a Fossamastra. Prossima prepalio in programma domenica 9 luglio a San Terenzo.

Le classifiche complete

