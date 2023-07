Estate di eventi a Bergeggi: anche una camera subacquea per vivere l’Area Marina Protetta e il suo territorio

Bergeggi. È la seconda Area Marina Protetta più piccola d’Italia ma il suo calendario di eventi è da sempre grande e ricco di attività in ogni stagione. Ma adesso lo è ancora di più, con l’avvio del progetto “Le rotte dell’isola” sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Territori in luce. Valorizzare le identità culturali dei luoghi per sviluppare il turismo sostenibile”. Il partenariato del progetto ha come capofila il Comune di Bergeggi e Area Marina Protetta e comprende l’associazione l’Ízua e la Proloco Bergeggi.

Al centro del progetto c’è il BergeggiMarefest, un festival diffuso che coinvolgerà per tutto l’anno l’intero territorio bergeggino.

