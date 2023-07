La superluna vera e propria – cioè luna piena e al perigeo, il punto di massima vicinanza alla Terra – è attesa per domani, ma già stasera non si scherza. Quella in arrivo è la prima superluna del 2023, tornerà poi in altre tre occasioni. Nell’immagine, la luna di stasera colta dal nostro Stefano Stradini.

L’articolo Guarda che (super)luna… proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com